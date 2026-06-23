Haguenau

Fête St Arbogast

Forêt de Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’Association socio-culturelle du foyer St-Nicolas organise son habituelle Fête St Arbogast au Gros Chêne.

L’Association socio-culturelle du foyer St-Nicolas organise son habituelle Fête St Arbogast au Gros Chêne le dimanche 26 juillet 2026.

10h messe en plein air animée par la chorale Ste Cécile

À partir de 11h apéritif

au repas soupe aux pois (Erbsesupp) saucisses grillades pâtisserie café

En cas de mauvais temps Pas de repas et messe à l’église St Nicolas .

Forêt de Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 78 13 77 kandel@evc.net

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English :

The St-Nicolas Community Center’s Socio-Cultural Association is organizing its annual St. Arbogast Festival at Le Gros Ch%EAne.

L’événement Fête St Arbogast Haguenau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau