Fête St Arbogast Haguenau
Fête St Arbogast Haguenau dimanche 26 juillet 2026.
Haguenau
Fête St Arbogast
Forêt de Haguenau Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’Association socio-culturelle du foyer St-Nicolas organise son habituelle Fête St Arbogast au Gros Chêne.
L’Association socio-culturelle du foyer St-Nicolas organise son habituelle Fête St Arbogast au Gros Chêne le dimanche 26 juillet 2026.
10h messe en plein air animée par la chorale Ste Cécile
À partir de 11h apéritif
au repas soupe aux pois (Erbsesupp) saucisses grillades pâtisserie café
En cas de mauvais temps Pas de repas et messe à l’église St Nicolas .
Forêt de Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 78 13 77 kandel@evc.net
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English :
The St-Nicolas Community Center’s Socio-Cultural Association is organizing its annual St. Arbogast Festival at Le Gros Ch%EAne.
L’événement Fête St Arbogast Haguenau a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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