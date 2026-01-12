Wimereux

Fête traditionnelle des Guénels

Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-21

fin : 2026-12-21

Date(s) :

2026-12-21

Concours et spectacle

Gratuit

Rens. CSC 03 21 33 29 53

Spectacle, jury, présence du Père Noël goûter

Gratuit

Rens. CSC 03 21 33 29 53 .

Centre Audrey Bartier 42 rue du Baston Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 33 29 53

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English :

L’événement Fête traditionnelle des Guénels Wimereux a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale