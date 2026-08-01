Fête votive à Lebreil Place du village Montcuq-en-Quercy-Blanc
vendredi 14 août 2026 · Place du village · Montcuq-en-Quercy-Blanc
Informations pratiques
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Fête votive à Lebreil
Place du village Lebreil Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Le comité des fêtes de Lebreil vous attend nombreux les 14/15/16 pour célébrer la fête du village.
Le comité des fêtes de Lebreil vous attend nombreux les 14/15/16 pour célébrer la fête du village.
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Place du village Lebreil Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 89 13 10 82
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English :
The Lebreil Festival Committee looks forward to seeing many of you on the 14th, 15th, and 16th to celebrate the village festival.
L’événement Fête votive à Lebreil Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-08-06 par OT CVL Castelnau-Montratier
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