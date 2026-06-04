Fête votive d’Aigues-Mortes Place Saint Louis Aigues-Mortes
samedi 3 octobre 2026 · Place Saint Louis · Aigues-Mortes
Informations pratiques
Aigues-Mortes
Fête votive d’Aigues-Mortes
Place Saint Louis Office de Tourisme d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-16
Chaque année au mois d’octobre, Aigues-Mortes célèbre une grande fête traditionnelle qui réunit habitants, familles et visiteurs dans une ambiance conviviale.
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Place Saint Louis Office de Tourisme d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 4 66 53 73 00 info@ot-aiguesmortes.com
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English :
Every year in October, Aigues-Mortes celebrates a major traditional festival that brings together residents, families and visitors in a convivial atmosphere.
L’événement Fête votive d’Aigues-Mortes Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes
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