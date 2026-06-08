Fête Votive de Cornac Cornac
Fête Votive de Cornac Cornac samedi 4 juillet 2026.
Cornac
Fête Votive de Cornac
Cornac Lot
Tarif : – – 12 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
LA FÊTE DE CORNAC ARRIVE ! Repas et animations tout en convivialité !
LA FÊTE DE CORNAC ARRIVE ! Repas et animations tout en convivialité !
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Cornac 46130 Lot Occitanie +33 7 84 50 42 31
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English :
CORNAC’S PARTY IS COMING! A convivial meal and entertainment!
L’événement Fête Votive de Cornac Cornac a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée de la Dordogne
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