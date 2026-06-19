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Fête Votive de Raphèle 2026 Arles

Fête Votive de Raphèle 2026 Arles mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Centre Village

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Arles

Fête Votive de Raphèle 2026

Du mercredi 24 au lundi 29 juin 2026. Centre Village Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-24

Rendez-vous à Raphèle pour l’un de ses événements estivaux incontournables !
– Au programme de ces 6 jours

Mercredi 24 juin
– 15h Inauguration de la Festo di Pichoun Place des Micocouliers
– 15h30 Défilé jusqu’aux Arènes Pierre Plantevin
– 16h Jeux et activités pour petits et grands Arènes Pierre Plantevin

Jeudi 25 juin
– 18h Course camarguaise Souvenir Emile Trazic
Taureaux Jeunes Manade des Chanoines Arènes Pierre Plantevin
> 18h30 Concours de Pétanque Doublettes choisies 80 € Licence obligatoire

Vendredi 26 juin
– 15h Concours de Pétanque Triplettes mêlées 100 € Licence obligatoire
– 18h Course de ligue
Manades Lautier, Mailhan, Laurent Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manade Martel Centre Village
– 20h Concert du groupe GET DA FUNK Place des Micocouliers
– 21h Abrivado Manade Martel Centre Village

Samedi 27 juin
– 9h Tournoi de Foot des Commerçants EFRM Stade Alphonse Daudet Inscriptions 06.10.75.79.83
– 9h Tournoi de Tennis T.C. RAPHELOIS
– 12h Abrivado Mandade Conti Centre Village
– 15h Concours de Pétanque OFFICIEL Triplettes choisies 400 € Licence obligatoire
– 17h30 Course à l’Avenir Trophée Pierre Plantevin
3ème Journée Or de Provence Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manade Conti Centre Village
– 20h Soirée DJ BELAG Place des Micocouliers

Dimanche 28 juin
– 9h Déjeuner au pré Manade Clément Route des Marais
– 11h Grand Défilé de l’Eglise à l’EHPA Les Iris
Arlésiennes, vieux tracteurs, groupe musical, etc…
– 12h Abrivado longue, Manades Clément et Gillet
Départ Manade Clément, arrivée Centre Village
– 17h Taureau Piscine Manade AGU Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manades Clément et Gillet Centre Village
– 20h Concert du groupe TIROIR ROUGE Place des Micocouliers

Lundi 29 juin
– 15h Concours de Pétanque Triplettes mêlées 100 € Licence obligatoire
– 19h30 Feux de la Saint-Jean Place des Micocouliers

Animations foraines et restauration Place des Micocouliers   .

Centre Village Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36 

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English :

Come to Raphèle for one of its must-see summer events!

L’événement Fête Votive de Raphèle 2026 Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles

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