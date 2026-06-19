Fête Votive de Raphèle 2026 Arles
Fête Votive de Raphèle 2026 Arles mercredi 24 juin 2026.
Arles
Fête Votive de Raphèle 2026
Du mercredi 24 au lundi 29 juin 2026. Centre Village Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-24
Rendez-vous à Raphèle pour l’un de ses événements estivaux incontournables !
– Au programme de ces 6 jours
Mercredi 24 juin
– 15h Inauguration de la Festo di Pichoun Place des Micocouliers
– 15h30 Défilé jusqu’aux Arènes Pierre Plantevin
– 16h Jeux et activités pour petits et grands Arènes Pierre Plantevin
Jeudi 25 juin
– 18h Course camarguaise Souvenir Emile Trazic
Taureaux Jeunes Manade des Chanoines Arènes Pierre Plantevin
> 18h30 Concours de Pétanque Doublettes choisies 80 € Licence obligatoire
Vendredi 26 juin
– 15h Concours de Pétanque Triplettes mêlées 100 € Licence obligatoire
– 18h Course de ligue
Manades Lautier, Mailhan, Laurent Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manade Martel Centre Village
– 20h Concert du groupe GET DA FUNK Place des Micocouliers
– 21h Abrivado Manade Martel Centre Village
Samedi 27 juin
– 9h Tournoi de Foot des Commerçants EFRM Stade Alphonse Daudet Inscriptions 06.10.75.79.83
– 9h Tournoi de Tennis T.C. RAPHELOIS
– 12h Abrivado Mandade Conti Centre Village
– 15h Concours de Pétanque OFFICIEL Triplettes choisies 400 € Licence obligatoire
– 17h30 Course à l’Avenir Trophée Pierre Plantevin
3ème Journée Or de Provence Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manade Conti Centre Village
– 20h Soirée DJ BELAG Place des Micocouliers
Dimanche 28 juin
– 9h Déjeuner au pré Manade Clément Route des Marais
– 11h Grand Défilé de l’Eglise à l’EHPA Les Iris
Arlésiennes, vieux tracteurs, groupe musical, etc…
– 12h Abrivado longue, Manades Clément et Gillet
Départ Manade Clément, arrivée Centre Village
– 17h Taureau Piscine Manade AGU Arènes Pierre Plantevin
– 19h Abrivado Manades Clément et Gillet Centre Village
– 20h Concert du groupe TIROIR ROUGE Place des Micocouliers
Lundi 29 juin
– 15h Concours de Pétanque Triplettes mêlées 100 € Licence obligatoire
– 19h30 Feux de la Saint-Jean Place des Micocouliers
Animations foraines et restauration Place des Micocouliers .
Centre Village Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36
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English :
Come to Raphèle for one of its must-see summer events!
L’événement Fête Votive de Raphèle 2026 Arles a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme d’Arles
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