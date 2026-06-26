Lendou-en-Quercy

Fête votive de Saint Cyprien

Saint-Cyprien Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : 22 – 22 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Notre fête votive se compose d’une soirée jeune le vendredi soir avec dj et hot dogs

Notre fête votive se compose d’une soirée jeune le vendredi soir avec dj et hot dogs. Un repas animé par un groupe et des danseuses le samedi soir et une journée ludique avec belote et jeux de sociétés le dimanche.

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Saint-Cyprien Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 67 74 31 19

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English :

Our festival features a youth night on Friday evening with a DJ and hot dogs

L’événement Fête votive de Saint Cyprien Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT CVL Castelnau-Montratier