Espédaillac

Fête Votive d’Espédaillac

le bourg Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, théâtre, aubades, pétanque,apéritif, repas, grand bal, messe, cérémonie au monument aux morts, apéritif-concert, tombola, vide-greniers…)

Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, théâtre, aubades, pétanque,apéritif, repas, grand bal, messe, cérémonie au monument aux morts, apéritif-concert, tombola, vide-greniers…)

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le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie comitedesfetes.espedaillac@gmail.com

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English :

The festivities committee invites you to the village fête votive, theater, aubades, pétanque,aperitif, meal, grand ball, mass, ceremony at the war memorial, aperitif-concert, tombola, garage sale…)

L’événement Fête Votive d’Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac