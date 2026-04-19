Fête Votive d’Espédaillac Espédaillac
Fête Votive d’Espédaillac Espédaillac vendredi 28 août 2026.
Espédaillac
Fête Votive d’Espédaillac
le bourg Espédaillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30
Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, théâtre, aubades, pétanque,apéritif, repas, grand bal, messe, cérémonie au monument aux morts, apéritif-concert, tombola, vide-greniers…)
Le comité des fêtes vous convie à la fête votive du village, théâtre, aubades, pétanque,apéritif, repas, grand bal, messe, cérémonie au monument aux morts, apéritif-concert, tombola, vide-greniers…)
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le bourg Espédaillac 46320 Lot Occitanie comitedesfetes.espedaillac@gmail.com
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English :
The festivities committee invites you to the village fête votive, theater, aubades, pétanque,aperitif, meal, grand ball, mass, ceremony at the war memorial, aperitif-concert, tombola, garage sale…)
L’événement Fête Votive d’Espédaillac Espédaillac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac
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