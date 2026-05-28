Fête votive Esplanade Ventadour Égletons
Fête votive Esplanade Ventadour Égletons dimanche 16 août 2026.
Égletons
Fête votive
Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Orchestre SWEET BULLIES
En attendant le feu d’artifice, venez vous rafraîchir et vous restaurer sans chichi tout en écoutant un délicieux duo de reprise pop , rock et folk. .
Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr
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English : Fête votive
L’événement Fête votive Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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