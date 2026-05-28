Fête votive Esplanade Ventadour Égletons

Égletons

Fête votive

Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Orchestre SWEET BULLIES

En attendant le feu d’artifice, venez vous rafraîchir et vous restaurer sans chichi tout en écoutant un délicieux duo de reprise pop , rock et folk. .

Esplanade Ventadour 47 Avenue Charles de Gaulle Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 45 95 34 comitedesfetesegletons@outlook.fr

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English : Fête votive

L’événement Fête votive Égletons a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières