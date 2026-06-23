Fête votive Montbazens
vendredi 10 juillet 2026 · Montbazens
Informations pratiques
Montbazens
Fête votive
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-10
Fête votive. Au programme
VENDREDI 10
20 h apéro concert avec Lol, restauration et grillades, frites
22 h 30 descente au feu d’artifice avec la banda Jackelyne’s Band
23 h feu d’artifice au Foirail Bas
00 h bal dancefloor avec Dj Oyka
SAMEDI 11
14 h 30 concours de pétanque en doublette au terrain du Causse
15 h mousse party, à la Place du Marché avec DJ Agaïa thème Far west déguisements et accessoires conseillés)
Before à l’Ardoise Occitane à partir de 17 h
20 h 30 apéro concert avec Ac’Loustics, restauration truffade et saucisses
23 h concert avec l’orchestre Heptagone.
DIMANCHE 12
Dès 8 h déjeuner tête de veau ou tripoux à la salle des fêtes
14 h 30 jeux intervillages au Parc de Jaunac, jeux gonflables et maquilleuse pour les enfants.
19 h marché gourmand à la Place du Marché
23 h bal dancefloor avec Malt 3
LUNDI 13
14 h 30 concours de pétanque en triplette au terrain du Causse
19 h repas champêtre à la Place du Marché avec Orchestre Tradition melo, jambon, rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café ; 19 euros. Réservations 06 74 12 42 46 suivi d’un bal musette.
MARDI 14
9 h randonnée pédestre de 9 km, départ du Parc de Jaunac, 8 h 30 inscriptions 5 euros, ravitaillement à 4 km.
11 h 30 cérémonie Commémorative du 14 juillet formation du défilé devant la mairie, dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur sous la halle.
21 h diffusion de la demi-finale de la coupe du monde à la Place du Marché, restauration planches de charcuteries et fromages.
Entrée gratuite, fête foraine et espace camping. (Comité des fêtes) .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 74 12 42 46
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English :
L’événement Fête votive Montbazens a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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