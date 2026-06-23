Informations pratiques

Montbazens

Fête votive

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-10

Fête votive. Au programme

VENDREDI 10

20 h apéro concert avec Lol, restauration et grillades, frites

22 h 30 descente au feu d’artifice avec la banda Jackelyne’s Band

23 h feu d’artifice au Foirail Bas

00 h bal dancefloor avec Dj Oyka

SAMEDI 11

14 h 30 concours de pétanque en doublette au terrain du Causse

15 h mousse party, à la Place du Marché avec DJ Agaïa thème Far west déguisements et accessoires conseillés)

Before à l’Ardoise Occitane à partir de 17 h

20 h 30 apéro concert avec Ac’Loustics, restauration truffade et saucisses

23 h concert avec l’orchestre Heptagone.

DIMANCHE 12

Dès 8 h déjeuner tête de veau ou tripoux à la salle des fêtes

14 h 30 jeux intervillages au Parc de Jaunac, jeux gonflables et maquilleuse pour les enfants.

19 h marché gourmand à la Place du Marché

23 h bal dancefloor avec Malt 3

LUNDI 13

14 h 30 concours de pétanque en triplette au terrain du Causse

19 h repas champêtre à la Place du Marché avec Orchestre Tradition melo, jambon, rougail saucisses, fromage, tarte aux pommes, café ; 19 euros. Réservations 06 74 12 42 46 suivi d’un bal musette.

MARDI 14

9 h randonnée pédestre de 9 km, départ du Parc de Jaunac, 8 h 30 inscriptions 5 euros, ravitaillement à 4 km.

11 h 30 cérémonie Commémorative du 14 juillet formation du défilé devant la mairie, dépôt de gerbe au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur sous la halle.

21 h diffusion de la demi-finale de la coupe du monde à la Place du Marché, restauration planches de charcuteries et fromages.

Entrée gratuite, fête foraine et espace camping. (Comité des fêtes) .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 74 12 42 46

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English :

L’événement Fête votive Montbazens a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)