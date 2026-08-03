Fêtes de la Saint-Pierre Soirée Salsa et musiques latines Alleins
lundi 3 août 2026 · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Fêtes de la Saint-Pierre Soirée Salsa et musiques latines
Lundi 3 août 2026 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 19:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre !
Ce lundi soir, révisez vos pas de salsa après un plateau de fromages et charcuteries, Alleins dansera au rythme des musiques latines !
Rendez-vous dès 19h sur la place de la République pour un grand apéritif autour de plateaux de fromages et charcuteries.
Ce sera aussi le grand moment de la Tombola !
A 20h30, Sals’Amigos proposera une animation Salsa ouverte à tous, et à 21h30, un concert de musiques latines par Diabloson vous permettra de mettre en pratique les pas appris ! .
Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05
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English :
During five days, the village of Alleins will live to the rythm of the festivities ! This evening, an aperitif will be proposed, followed by a latin music night.
L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Soirée Salsa et musiques latines Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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