Informations pratiques

Alleins

Fêtes de la Saint-Pierre Soirée Salsa et musiques latines

Lundi 3 août 2026 à partir de 19h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 19:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Pendant 5 jours, le village d’Alleins vivra au rythme des fêtes de la Saint-Pierre !

Ce lundi soir, révisez vos pas de salsa après un plateau de fromages et charcuteries, Alleins dansera au rythme des musiques latines !

Rendez-vous dès 19h sur la place de la République pour un grand apéritif autour de plateaux de fromages et charcuteries.

Ce sera aussi le grand moment de la Tombola !

A 20h30, Sals’Amigos proposera une animation Salsa ouverte à tous, et à 21h30, un concert de musiques latines par Diabloson vous permettra de mettre en pratique les pas appris ! .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 05

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English :

During five days, the village of Alleins will live to the rythm of the festivities ! This evening, an aperitif will be proposed, followed by a latin music night.

L’événement Fêtes de la Saint-Pierre Soirée Salsa et musiques latines Alleins a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Massif des Costes