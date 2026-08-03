Fêtes de la Saint Pierre Trophée du Bastidon chemin du Vallon de Gipan Alleins

Informations pratiques

Alleins

Fêtes de la Saint Pierre Trophée du Bastidon

Lundi 3 août 2026 à partir de 17h30. chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Pendant 5 jours, rejoignez Alleins pour les traditionnelles fêtes votives !

Lundi , ce sont les traditionnelles courses de taureaux, aussi appelées courses camarguaises, qui seront à l’honneur.

Ce lundi après-midi, c’est la course de l’Avenir Trophée du Bastidon qui aura lieu aux arènes, comptant pour le trophée San Juan.

Les manades Lautier, Fournier et Didelot Langlade seront présentes. Côté raseteurs, Desfonds, Lopez, Mateo, Laurent, Fouque, Laouazi et Dunan seront là. .

chemin du Vallon de Gipan Arènes d’Alleins Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ctprlebastidon@gmail.com

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English :

During the votive festival in Alleins, experience the traditional bull games from Camargue !

L’événement Fêtes de la Saint Pierre Trophée du Bastidon Alleins a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Massif des Costes