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AGENDA · Alleins

Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Le Café du Commerce Alleins

samedi 1 août 2026 · Le Café du Commerce · Alleins

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Café du Commerce
Adresse
10 Place Bourrely Jourdan
Ville
13980 Alleins
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Alleins

Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée

Samedi 1er août 2026 à partir de 10h.

Lundi 3 août 2026 à partir de 10h. Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-03

Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre !
Rendez-vous samedi et lundi matin pour le traditionnel concours de belote contrée !
C’est une tradition pendant les fêtes votives, au même titre que le concours de pétanque le concours de belote contrée ! Toujours dans la bonne humeur et la convivialité !   .

Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 17 

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English :

During five days, Alleins will be celebrating ! This saturday and monday morning, the Café du Commerce proposes a card competition (belote contrée).

L’événement Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Alleins a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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