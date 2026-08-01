Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Le Café du Commerce Alleins
samedi 1 août 2026 · Le Café du Commerce · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée
Samedi 1er août 2026 à partir de 10h.
Lundi 3 août 2026 à partir de 10h. Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-03
Pendant 5 jours, Alleins va vivre au rythme des Fêtes de la Saint-Pierre !
Rendez-vous samedi et lundi matin pour le traditionnel concours de belote contrée !
C’est une tradition pendant les fêtes votives, au même titre que le concours de pétanque le concours de belote contrée ! Toujours dans la bonne humeur et la convivialité ! .
Le Café du Commerce 10 Place Bourrely Jourdan Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 37 17
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English :
During five days, Alleins will be celebrating ! This saturday and monday morning, the Café du Commerce proposes a card competition (belote contrée).
L’événement Fêtes de la St-Pierre concours de belote contrée Alleins a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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