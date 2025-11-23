Fêtes de Pâques avec Michel Etcheverry et la Ferme Lafitte Vianne

Fêtes de Pâques avec Michel Etcheverry et la Ferme Lafitte

Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03

A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ferme de Lafitte propose un évènement avec un repas dansant animé par Michel Etcheverry qui chante Luis Mariano et le Pays Basque.

Au programme

9h30 Accueil à la ferme de Lafitte façon casse-croûte

10h30 Visite chez un producteur au choix

Déjeuner à midi avec le menu suivant

Apéritif et saucisson

Velouté d’asperges

Salade gourmande

Gigot d’agneau

et Haricots cuisinés

Salade et fromage

Croustade, café, digestif

Vin rouge et rosé, café

Sur réservation. .

Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04 emilie@fermedelafitte.com

