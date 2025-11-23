Fêtes de Pâques avec Michel Etcheverry et la Ferme Lafitte Vianne

Fêtes de Pâques avec Michel Etcheverry et la Ferme Lafitte Vianne jeudi 2 avril 2026.

Salle Jourdain de l’Isle Vianne Lot-et-Garonne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2026-04-02
2026-04-02 2026-04-03

A l’occasion des fêtes de Pâques, la Ferme de Lafitte propose un évènement avec un repas dansant animé par Michel Etcheverry qui chante Luis Mariano et le Pays Basque.
Au programme
9h30 Accueil à la ferme de Lafitte façon casse-croûte
10h30 Visite chez un producteur au choix

Déjeuner à midi avec le menu suivant
Apéritif et saucisson
Velouté d’asperges
Salade gourmande
Gigot d’agneau
et Haricots cuisinés
Salade et fromage
Croustade, café, digestif
Vin rouge et rosé, café

Sur réservation.   .

Salle Jourdain de l’Isle Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 20 04  emilie@fermedelafitte.com

