FÊTES DE SAINT APHRODISE 2026 Béziers

FÊTES DE SAINT APHRODISE 2026

15 rue Gayon Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-24

Visites guidées, défilé historique, messe, conférence, concert, orgue et dégustations de coques quatre jours de traditions et de rencontres!

Visites guidées, défilé historique, messe, conférence, concert, orgue et dégustations de coques quatre jours de traditions et de rencontres!

Au programme

Vendredi 24 avril

– 14h: ouverture de la basilique et visites guidées de la basilique et du quartier.

– 18h remise des prix du concours des coques et du vin blanc, suivie du chapitre de la confrérie San Andiu Réfectoire des Abbés.

Dans le cloître dégustation de vin et de coques proposée par les Amis de Saint-Aphrodise.

Samedi 25

14h Ouverture de la basilique et visites guidées de la basilique et du quartier.

17h30 Grand défilé historique.

Départ depuis la mairie, puis parcours rue du 4 Septembre, allées Paul-Riquet, danse des treilles devant le théâtre, rue Ricciotti, rue du Touat, rue Jean-Baptiste-Perdrault, rue Casimir-Péret, rue Vannière, arrivée place Saint-Aphrodise.

Danse des treilles, Laus, bénédiction du chameau et obole par le potier, représenté par Jacques Nougaret, en présence de Mgr Jean-Louis Bruguès et de M. le Maire.

18h30 Entrée dans la basilique et grand-messe.

Dimanche 26

10h 12h Vente de coques sur le parvis de la cathédrale Saint-Nazaire.

10h 12h Ouverture de la basilique et vente de coques à l’entrée du passage.

17h Conférence de Mgr Jean-Louis Bruguès

L’authenticité de Saint Aphrodise entre légende et histoire , salle des Abbés.

18h Concert de la chorale Le Chœur d’hommes de Montalaurou.

Lundi 27

15h Communication d’orgue avec projection pédagogique sur écran

histoire et fonctionnement de l’orgue Puget, par Henri Barthès.

Mardi 28

14h Ouverture de la basilique, accueil et visites guidées de la basilique et du quartier (départ à 14h).

17h Vêpres à la basilique Saint-Aphrodise à l’occasion de la solennité. .

15 rue Gayon Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 95 03 66 49

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English :

Guided tours, historical parade, mass, lecture, concert, organ and cockle tasting: four days of traditions and encounters!

L’événement FÊTES DE SAINT APHRODISE 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34