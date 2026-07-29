Fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres

Informations pratiques

Istres

Fêtes d’Istres

Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2026 de 10h à 0h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-02 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Traditions provençales, fête foraine, animations, concert et spectacle de clôture rythmeront les Fêtes d’Istres. En point d’orgue, un feu d’artifice accompagné de 300 drones illuminera le ciel istréen.

Du 30 juillet au 4 août

Fête foraine devant l’Hôtel de Ville



Mardi 4 août journée demi-tarif



Vendredi 31 juillet



• À partir de 18h | Challenge Louis Berle

Tournoi amical organisé par la Société des Jouteurs Istréens.

Lieu Étang de l’Olivier



• 20h30 | Spectacle équestre

Lieu Arènes du Palio

Gratuit • Tout public



Samedi 1er août



• 10h | Défilé provençal et démonstration équestre

Départ boulevard Guizonnier, avenue Hélène-Boucher, boulevard de la République, avenue Aristide-Briand.



• 11h | Abrivado

Journée traditionnelle du Toro Club Istréen.

Lieu boulevard Guizonnier et avenue Hélène-Boucher.



• 11h45 | Spectacle de danses provençales avec Lou Trelus

Lieu Porte d’Arles.



• 12h | Aïoli traditionnel avec animation musicale

Lieu allées Jean-Jaurès, centre-ville.

Tarifs 17 € • 15 € (seniors +60 ans) • 10 € (moins de 12 ans).

Réservations Office de Tourisme 04 42 81 76 00.



• 17h | Course camarguaise

Lieu Arènes du Palio.

Tarif 10 €.



• 17h | Nouveauté Pijette aux Fêtes d’Istres, jeux et galéjades

Avec Pijette et Compagnie, petits et grands participent à une série de défis ludiques mêlant adresse, rapidité et esprit d’équipe dans une ambiance festive et intergénérationnelle.

Lieu Centre-ville.



• 18h30 | Course de garçons de café

Départ devant l’Office de Tourisme.



• 21h30 | Concert A-Live Music

Hommage à Michael Jackson suivi d’un répertoire pop-funk.

Lieu scène des allées Jean-Jaurès.



Dimanche 2 août



• De 10h à 13h et de 16h30 à 22h30 | Festival Les Rues de l’Étang

Animations et spectacles dans différents lieux du centre-ville.

Divers lieux

Gratuit • Tout public



• 22h30 | Spectacle de clôture À bord de l’ISS

Feu d’artifice inédit accompagné de 300 drones.

Lieu esplanade Charles-de-Gaulle, rives de l’étang de l’Olivier.



Pour admirer le spectacle depuis la terrasse de l’Hôtel de Ville, participez au tirage au sort. .

Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Provençal traditions, a carnival, entertainment, a concert, and a closing show will highlight the Fêtes d’Istres. As the grand finale, a fireworks display accompanied by 300 drones will light up the sky over Istres.

L’événement Fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres