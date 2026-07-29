Fêtes d’Istres Centre-ville d’Istres Istres
vendredi 31 juillet 2026 · Centre-ville d'Istres · Istres
Informations pratiques
Istres
Fêtes d’Istres
Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2026 de 10h à 0h. Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-02 00:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Traditions provençales, fête foraine, animations, concert et spectacle de clôture rythmeront les Fêtes d’Istres. En point d’orgue, un feu d’artifice accompagné de 300 drones illuminera le ciel istréen.
Du 30 juillet au 4 août
Fête foraine devant l’Hôtel de Ville
Mardi 4 août journée demi-tarif
Vendredi 31 juillet
• À partir de 18h | Challenge Louis Berle
Tournoi amical organisé par la Société des Jouteurs Istréens.
Lieu Étang de l’Olivier
• 20h30 | Spectacle équestre
Lieu Arènes du Palio
Gratuit • Tout public
Samedi 1er août
• 10h | Défilé provençal et démonstration équestre
Départ boulevard Guizonnier, avenue Hélène-Boucher, boulevard de la République, avenue Aristide-Briand.
• 11h | Abrivado
Journée traditionnelle du Toro Club Istréen.
Lieu boulevard Guizonnier et avenue Hélène-Boucher.
• 11h45 | Spectacle de danses provençales avec Lou Trelus
Lieu Porte d’Arles.
• 12h | Aïoli traditionnel avec animation musicale
Lieu allées Jean-Jaurès, centre-ville.
Tarifs 17 € • 15 € (seniors +60 ans) • 10 € (moins de 12 ans).
Réservations Office de Tourisme 04 42 81 76 00.
• 17h | Course camarguaise
Lieu Arènes du Palio.
Tarif 10 €.
• 17h | Nouveauté Pijette aux Fêtes d’Istres, jeux et galéjades
Avec Pijette et Compagnie, petits et grands participent à une série de défis ludiques mêlant adresse, rapidité et esprit d’équipe dans une ambiance festive et intergénérationnelle.
Lieu Centre-ville.
• 18h30 | Course de garçons de café
Départ devant l’Office de Tourisme.
• 21h30 | Concert A-Live Music
Hommage à Michael Jackson suivi d’un répertoire pop-funk.
Lieu scène des allées Jean-Jaurès.
Dimanche 2 août
• De 10h à 13h et de 16h30 à 22h30 | Festival Les Rues de l’Étang
Animations et spectacles dans différents lieux du centre-ville.
Divers lieux
Gratuit • Tout public
• 22h30 | Spectacle de clôture À bord de l’ISS
Feu d’artifice inédit accompagné de 300 drones.
Lieu esplanade Charles-de-Gaulle, rives de l’étang de l’Olivier.
Pour admirer le spectacle depuis la terrasse de l’Hôtel de Ville, participez au tirage au sort. .
Centre-ville d’Istres 1 Allées Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
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English :
Provençal traditions, a carnival, entertainment, a concert, and a closing show will highlight the Fêtes d’Istres. As the grand finale, a fireworks display accompanied by 300 drones will light up the sky over Istres.
L’événement Fêtes d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme d’Istres
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