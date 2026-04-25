Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS

Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières

Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et

soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes

talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.

Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières

Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et

soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes

talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.

Pour ce concert, les cordes sont rejointes par la flûte, le

hautbois et la harpe : un moment de partage entre solistes confirmés et talents

de demain, avec au programme :

· Mozart : 1ère Symphonie

· Duport : Concerto pour violoncelle | Soliste :

Raphaël Pidoux

· Mozart : Concerto pour flûte et harpe | Solistes

: Philippe Bernold (flute) & Anaïs Gaudemard (harpe)

· Mozart : Concerto pour hautbois | Soliste :

Gabriel Pidoux

L’Ensemble Premières Scènes et les solistes invités vous proposent un programme qui met à l’honneur l’élégance classique de la fin du XVIIIe siècle.

Le mardi 30 juin 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Tarif réduit 7 €

Tarif plein 15 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T22:00:00+02:00

Salle Colonne 94 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS

https://www.talentsetvioloncelles.com/post/mozart +33986101567 communication@talentsetvioloncelles.com



Afficher la carte du lieu Salle Colonne et trouvez le meilleur itinéraire

