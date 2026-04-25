Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS
Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS mardi 30 juin 2026.
Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières
Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et
soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes
talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.
Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières
Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et
soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes
talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.
Pour ce concert, les cordes sont rejointes par la flûte, le
hautbois et la harpe : un moment de partage entre solistes confirmés et talents
de demain, avec au programme :
· Mozart : 1ère Symphonie
· Duport : Concerto pour violoncelle | Soliste :
Raphaël Pidoux
· Mozart : Concerto pour flûte et harpe | Solistes
: Philippe Bernold (flute) & Anaïs Gaudemard (harpe)
· Mozart : Concerto pour hautbois | Soliste :
Gabriel Pidoux
L’Ensemble Premières Scènes et les solistes invités vous proposent un programme qui met à l’honneur l’élégance classique de la fin du XVIIIe siècle.
Le mardi 30 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Tarif réduit 7 €
Tarif plein 15 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T22:00:00+02:00
Salle Colonne 94 Bd Auguste Blanqui 75013 PARIS
https://www.talentsetvioloncelles.com/post/mozart +33986101567 communication@talentsetvioloncelles.com
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