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Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS

Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS

Fêtes galantes : Mozart et son temps Salle Colonne PARIS mardi 30 juin 2026.

Lieu : Salle Colonne

Adresse : 94 Bd Auguste Blanqui

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif : <p>Tarif réduit 7 €</p><p>Tarif plein 15 €</p>

Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières
Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et
soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes
talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.

Dans le cadre de sa tournée estivale, l’Ensemble Premières
Scènes fait escale à Paris. Créé en 2025 sous la direction de Raphaël Pidoux et
soutenu par Talents & Violon’celles, cet ensemble permet à de jeunes
talents prometteurs de jouer sur des instruments d’exception.
Pour ce concert, les cordes sont rejointes par la flûte, le
hautbois et la harpe : un moment de partage entre solistes confirmés et talents
de demain, avec au programme :

· Mozart : 1ère Symphonie

· Duport : Concerto pour violoncelle | Soliste :
Raphaël Pidoux

· Mozart : Concerto pour flûte et harpe | Solistes
: Philippe Bernold (flute) & Anaïs Gaudemard (harpe)

· Mozart : Concerto pour hautbois | Soliste :
Gabriel Pidoux

L’Ensemble Premières Scènes et les solistes invités vous proposent un programme qui met à l’honneur l’élégance classique de la fin du XVIIIe siècle.
Le mardi 30 juin 2026
de 20h00 à 22h00
payant

Tarif réduit 7 €

Tarif plein 15 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-30T20:00:00+02:00_2026-06-30T22:00:00+02:00

Salle Colonne 94 Bd Auguste Blanqui  75013 PARIS
https://www.talentsetvioloncelles.com/post/mozart +33986101567 communication@talentsetvioloncelles.com


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