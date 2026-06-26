Informations pratiques

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Tournoi de basket Mixte Fluo.

2 catégories U13/U15 U18 et seniors.

Equipe de 4 personnes, maximum 24 équipes.

Buvette intérieure.

Sur inscription jusqu’au 1er juillet. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn