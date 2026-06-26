AGENDA · Artix
Fêtes locales Artix
jeudi 2 juillet 2026 · Artix
Informations pratiques
Artix
Fêtes locales
Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Tournoi de basket Mixte Fluo.
2 catégories U13/U15 U18 et seniors.
Equipe de 4 personnes, maximum 24 équipes.
Buvette intérieure.
Sur inscription jusqu’au 1er juillet. .
Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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