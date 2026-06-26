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Fêtes locales Artix

jeudi 2 juillet 2026 · Artix

Fêtes locales Artix

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Ville
64170 Artix
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 21:30:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Tournoi de basket Mixte Fluo.
2 catégories U13/U15 U18 et seniors.
Equipe de 4 personnes, maximum 24 équipes.

Buvette intérieure.
Sur inscription jusqu’au 1er juillet.   .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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