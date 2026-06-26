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Fêtes locales Artix

samedi 4 juillet 2026 · Artix

Fêtes locales Artix

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
64170 Artix
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concours de pêche de poisson chat, lots pour les gagnants
Ouvert à tous. Buvette et sandwichs.
15h Spectacle d’écarteurs et sauts de vachettes
Dans l’arène, face à l’ancienne caserne des Pompiers jeux avec la ganaderia Deyries
18h30 Concours de lancer d’espadrilles, inscriptions sur place
23h30 à 4h Bal animé par le podium The Box’Son Show   .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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