Informations pratiques

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concours de pêche de poisson chat, lots pour les gagnants

Ouvert à tous. Buvette et sandwichs.

15h Spectacle d’écarteurs et sauts de vachettes

Dans l’arène, face à l’ancienne caserne des Pompiers jeux avec la ganaderia Deyries

18h30 Concours de lancer d’espadrilles, inscriptions sur place

23h30 à 4h Bal animé par le podium The Box’Son Show .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn