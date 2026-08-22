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AGENDA · Mont

Fêtes locales Mont

samedi 5 septembre 2026 · Mont

Fêtes locales Mont

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
GOUZE
Ville
64300 Mont
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Mont

Fêtes locales

GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

P’tit déj à la fourchette oeufs, ventrêche, piperade, fromage, vin et café
11h Course Bière’scapade
12h Marché gourmand vin, huîtres, charcuterie, fromage, glaces, miel, pâtisseries
16h Course landaise
20h30 repas fideuà, éclair au café ou au chocolat, café
23h bal animé par Box’son   .

GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40  comitemalg@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn

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