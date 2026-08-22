Fêtes locales Mont
samedi 5 septembre 2026 · Mont
Informations pratiques
Mont
Fêtes locales
GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
P’tit déj à la fourchette oeufs, ventrêche, piperade, fromage, vin et café
11h Course Bière’scapade
12h Marché gourmand vin, huîtres, charcuterie, fromage, glaces, miel, pâtisseries
16h Course landaise
20h30 repas fideuà, éclair au café ou au chocolat, café
23h bal animé par Box’son .
GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn
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