Informations pratiques

Mont

Fêtes locales

GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

P’tit déj à la fourchette oeufs, ventrêche, piperade, fromage, vin et café

11h Course Bière’scapade

12h Marché gourmand vin, huîtres, charcuterie, fromage, glaces, miel, pâtisseries

16h Course landaise

20h30 repas fideuà, éclair au café ou au chocolat, café

23h bal animé par Box’son .

GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn