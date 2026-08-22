Informations pratiques

Mont

Fêtes locales

GOUZE Mont Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 13:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Repas animé par Tidy Mess.

Menu adulte Assiette chalossaise, axoa de canard/poulet et riz pilaf, fromage, tartelette aux fruits, vin et café

Menu enfant Nuggets/frites, gaufre chantilly, sucette .

GOUZE Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 36 44 40 comitemalg@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Mont a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn