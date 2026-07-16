Feu! Chatterton, Brest Arena, Brest

Informations pratiques

Feu! Chatterton Dimanche 20 décembre, 19h00 Brest Arena Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-20T19:00:00+01:00 – 2026-12-20T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-20T19:00:00+01:00 – 2026-12-20T22:00:00+01:00

Astérios Spectacles présente

FEU! CHATTERTON + première partie

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2026 – 19H00

Feu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais !

Trois ans après la sortie de leur album iconique « Palais d’argile », couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public.

En tournée dans toute la France dès novembre 2025.

▶︎ TARIFS

CAT. OR : 74,80€

CAT. 1 : 61€

CAT. 2 : 55€

FOSSE DEBOUT : 50€

️ Billetterie

Prévente artiste : jeudi 12 mars à 10h

Mise en vente générale : lundi 16 mars à 10h

→ Informations & PMR/PSH :

Toute personne en situation de handicap ou à mobilité réduite, détentrice d’une carte d’invalidité, peut bénéficier de notre service de réservation dédié. Afin de réserver votre billet, nous vous invitons à nous contacter au 02 29 00 74 30.

Brest Arena :

140 Bd de Plymouth

29200 Brest

www.brestarena.fr

www.asterios.fr

https://www.facebook.com/events/2072918523282091/

Brest Arena Brest Arena Brest 29200 Les Quatre Moulins Finistère Bretagne [{« link »: « http://www.brestarena.fr »}, {« link »: « http://www.asterios.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/2072918523282091/ »}] https://www.facebook.com/events/2072918523282091/ BRETAGNE

Astérios Spectacles présente