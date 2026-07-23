AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
vendredi 16 avril 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Ce spectacle-concert raconte l’histoire d’un grand incendie et le destin d’êtres confrontés aux flammes : pompière, pilote de Canadair, femme chasseur vivant dans la forêt … autant de peaux endossées, visages et pelages, autant d’appels et de chants.
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