UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres-de-Bretagne

Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

vendredi 16 avril 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Feu – Compagnie La Levée Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
vendredi 16 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de fin
21:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 10 à 5€

Ce spectacle-concert raconte l’histoire d’un grand incendie et le destin d’êtres confrontés aux flammes : pompière, pilote de Canadair, femme chasseur vivant dans la forêt … autant de peaux endossées, visages et pelages, autant d’appels et de chants.

À voir aussi à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)