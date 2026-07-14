Feu d’artifice à l’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île
dimanche 16 août 2026 · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Feu d’artifice à l’Aiguillon-sur-Mer
Plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Création pyrotechnique petits et grands sont invités à un feu d’artifice haut en couleurs et en émotions, véritable fresque lumineuse célébrant la richesse symbolique et sensorielle des couleurs à travers les âges.
Création par JC Couturier
À chaque couleur son émotion et son expérience sensorielle ; les fresques pyrotechniques embarqueront le public dans un voyage de lumières et de sensations, comme une peinture de mille couleurs, sur la toile noire de la nuit.
L’artifice va déployer toute sa gamme d’effets et de couleurs pour embraser la nuit et colorer les étoiles, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. C’est la nuit en couleur à L’Aiguillon-la-Presqu’Île ! .
Plan d’eau de baignade L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr
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English :
Fireworks display: Young and old alike are invited to a fireworks display bursting with color and excitement—a true luminous spectacle celebrating the symbolic and sensory richness of colors throughout the ages.
L’événement Feu d’artifice à l’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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