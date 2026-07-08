AGENDA · Asnières-sur-Vègre
Feu d’artifice Asnières-sur-Vègre
dimanche 19 juillet 2026 · Asnières-sur-Vègre
Informations pratiques
Asnières-sur-Vègre
Feu d’artifice
Le Bourg Asnières-sur-Vègre Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire
.
Le Bourg Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 30 07
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English :
Torchlight procession, fireworks, and a community dance
L’événement Feu d’artifice Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe
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