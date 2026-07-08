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AGENDA · Asnières-sur-Vègre

Feu d’artifice Asnières-sur-Vègre

dimanche 19 juillet 2026 · Asnières-sur-Vègre

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
72430 Asnières-sur-Vègre
Département
Sarthe
Tarif

Asnières-sur-Vègre

Feu d’artifice

Le Bourg Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 22:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire
  .

Le Bourg Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 30 07 

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English :

Torchlight procession, fireworks, and a community dance

L’événement Feu d’artifice Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe

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