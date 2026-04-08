Feu d’artifice Aubusson
Feu d’artifice Aubusson lundi 13 juillet 2026.
Aubusson
Feu d’artifice
Gare Routière Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feu d’artifice tiré depuis les vestiges du Chapitre.
Visible depuis la gare routière à la tombée de la nuit. .
Gare Routière Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Aubusson a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Aubusson-Felletin
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