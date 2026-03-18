Feu d’artifice Bas-en-Basset
Feu d’artifice Bas-en-Basset mardi 14 juillet 2026.
Feu d’artifice
étangs Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice tiré depuis l’étang à 22h
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étangs Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Fireworks from the pond at 10pm
L’événement Feu d’artifice Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron