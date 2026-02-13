Saumur

Feu d’artifice Fête nationale à Saumur

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

La Fête Nationale reste un grand classique… mais version festive et effervescente.

Le matin, défilé des autorités militaires et pause apéritive tout en bulles saumuroises.

Le soir, l’ambiance monte d’un cran avec le bal populaire animé par l’Orchestre Cristal

À 23h, le feu d’artifice illumine la ville et le fleuve.

À savourer depuis les quais ou les meilleurs spots Quai Mayaud, Quai Carnot, Quai Latouche-Tréville ou le Château.

Un rendez-vous joyeux, fédérateur… et toujours spectaculaire !

Bal populaire Orchestre Cristal

Place de la République.

De 20h30 à 23h et de 23h15 à 01h.

Animation feu d’artifice

Tiré à partir du Pont Cessart.

De 23h à 23h15.

En partenariat avec le Syndicat Saumur Champigny et porté par le Casino JOA de Saumur.

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 14 juillet 2026 de 20h30 à 1h. .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

The National Holiday is still a classic—but with a festive and lively twist.

L’événement Feu d’artifice Fête nationale à Saumur Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME