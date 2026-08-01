Informations pratiques

Lure

Feu d’artifice Lure

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 22:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le feu d’artifice prévu le 14 juillet, annulé en raison de l’arrêté préfectoral, est reporté au

Vendredi 28 août 2026

22h00

Stade Gérard Cholley Rugby

️ Thème La Paix

Restauration et buvette sur place .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Feu d’artifice Lure

L’événement Feu d’artifice Lure Lure a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE