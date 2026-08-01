AGENDA · Lure
Feu d’artifice Lure Lure
samedi 29 août 2026 · Lure
Informations pratiques
Lure
Feu d’artifice Lure
Lure Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 22:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Le feu d’artifice prévu le 14 juillet, annulé en raison de l’arrêté préfectoral, est reporté au
Vendredi 28 août 2026
22h00
Stade Gérard Cholley Rugby
️ Thème La Paix
Restauration et buvette sur place .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Feu d’artifice Lure
L’événement Feu d’artifice Lure Lure a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
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