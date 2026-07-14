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AGENDA · Romans-sur-Isère

Feu d’artifice Romans-sur-Isère

samedi 5 décembre 2026 · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Quais de l'Isère
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Feu d’artifice

Quais de l’Isère Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 17:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

La ville de Romans-sur-Isère a reporté son feu d’artifice du 14 juillet pour en faire un prélude au lancement des illuminations de Noël !
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Quais de l’Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51  contact@ville-romans26.fr

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English :

The city of Romans-sur-Isère has postponed its July 14 fireworks display to make it a prelude to the launch of the Christmas lights!

L’événement Feu d’artifice Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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