Feu d’artifice Romans-sur-Isère
samedi 5 décembre 2026 · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Feu d’artifice
Quais de l’Isère Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 17:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
La ville de Romans-sur-Isère a reporté son feu d’artifice du 14 juillet pour en faire un prélude au lancement des illuminations de Noël !
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Quais de l’Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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English :
The city of Romans-sur-Isère has postponed its July 14 fireworks display to make it a prelude to the launch of the Christmas lights!
L’événement Feu d’artifice Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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