Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Feu d’artifice

Quais de l’Isère Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 17:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

La ville de Romans-sur-Isère a reporté son feu d’artifice du 14 juillet pour en faire un prélude au lancement des illuminations de Noël !

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Quais de l’Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

The city of Romans-sur-Isère has postponed its July 14 fireworks display to make it a prelude to the launch of the Christmas lights!

L’événement Feu d’artifice Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme