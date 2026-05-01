Tréguier

Feu d’artifice

Les quais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 22:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Feu d’artifice sur les quais à 22h30, organisé par les professionnels forains. .

Les quais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Feu d’artifice Tréguier a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose