Villefranche-de-Rouergue

Feu de la St-Jean

Côte du Calvaire Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez fêter la St-Jean !

La fête de la St-Jean sera animée par l’orchestre de Didier Malvezin, suivie d’un repas traditionnel, puis d’un bal.

La soirée se déroulera au Calvaire à Villefranche de Rouergue.

Pour une meilleure organisation, réservez vos places, avec paiement par chèque à l’ordre de l’association.

Une navette gratuite vous conduira du parking au sommet de la colline et vous ramènera au parking. .

Côte du Calvaire Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 20 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate St. John’s Day!

L’événement Feu de la St-Jean Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)