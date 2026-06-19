Feu de la St-Jean Villefranche-de-Rouergue
Feu de la St-Jean Villefranche-de-Rouergue mardi 23 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Feu de la St-Jean
Côte du Calvaire Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez fêter la St-Jean !
La fête de la St-Jean sera animée par l’orchestre de Didier Malvezin, suivie d’un repas traditionnel, puis d’un bal.
La soirée se déroulera au Calvaire à Villefranche de Rouergue.
Pour une meilleure organisation, réservez vos places, avec paiement par chèque à l’ordre de l’association.
Une navette gratuite vous conduira du parking au sommet de la colline et vous ramènera au parking. .
Côte du Calvaire Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 20 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate St. John’s Day!
L’événement Feu de la St-Jean Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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