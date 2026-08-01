Feux d’artifice à Valentigney Nouvelle date à venir Esplanade Fernand Vurpillot Valentigney
samedi 22 août 2026 · Esplanade Fernand Vurpillot · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Feux d’artifice à Valentigney Nouvelle date à venir
Esplanade Fernand Vurpillot 64 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le feu d’artifice, initialement prévu le 14 juillet, puis reporté au 22 août, est de nouveau reporté en raison des fortes chaleurs.
Le spectacle pyrotechnique est désormais prévu cet hiver.
La nouvelle date sera communiquée dès que nous aurons davantage d’informations.
Restez informés et à bientôt pour profiter de ce beau spectacle ! .
Esplanade Fernand Vurpillot 64 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
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English : Feux d’artifice à Valentigney
L’événement Feux d’artifice à Valentigney Nouvelle date à venir Valentigney a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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