Journée Européennes du Patrimoine Place Émile Peugeot Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

Journée Européennes du Patrimoine

Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Service Culturel de Valentigney vous ouvre les portes de la Mairie.

Venez découvrir son histoire, son architecture et ses particularités, et laissez-vous surprendre par les anecdotes qui ont marqué ce lieu emblématique de la commune.

Une visite conviviale pour porter un nouveau regard sur le patrimoine de Valentigney. .

Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45

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English : Journée Européennes du Patrimoine

L’événement Journée Européennes du Patrimoine Valentigney a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD