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AGENDA · Valentigney

Journée Européennes du Patrimoine Place Émile Peugeot Valentigney

dimanche 20 septembre 2026 · Place Émile Peugeot · Valentigney

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Émile Peugeot
Adresse
Mairie de Valentigney
Ville
25700 Valentigney
Département
Doubs
Tarif

Valentigney

Journée Européennes du Patrimoine

Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Service Culturel de Valentigney vous ouvre les portes de la Mairie.

Venez découvrir son histoire, son architecture et ses particularités, et laissez-vous surprendre par les anecdotes qui ont marqué ce lieu emblématique de la commune.

Une visite conviviale pour porter un nouveau regard sur le patrimoine de Valentigney.   .

Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45 

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English : Journée Européennes du Patrimoine

L’événement Journée Européennes du Patrimoine Valentigney a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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