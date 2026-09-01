Journée Européennes du Patrimoine Place Émile Peugeot Valentigney
dimanche 20 septembre 2026 · Place Émile Peugeot · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Journée Européennes du Patrimoine
Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Service Culturel de Valentigney vous ouvre les portes de la Mairie.
Venez découvrir son histoire, son architecture et ses particularités, et laissez-vous surprendre par les anecdotes qui ont marqué ce lieu emblématique de la commune.
Une visite conviviale pour porter un nouveau regard sur le patrimoine de Valentigney. .
Place Émile Peugeot Mairie de Valentigney Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
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English : Journée Européennes du Patrimoine
L’événement Journée Européennes du Patrimoine Valentigney a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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