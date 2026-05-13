Feux d’artifice au Festival De fibres en musique Quai du Saumon Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Feux d’artifice au Festival De fibres en musique

Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 22:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Le Festival de Fibres en Musique à Montjean-sur-Loire est une véritable rencontre entre les cultures et les générations !

Né il y a 30 ans à l’initiative des anciens producteurs de chanvre de la vallée de la Loire, le festival de Fibres en Musique montre les gestes de la culture et du travail de cette plante qui se pratiquaient dans cette région jusqu’au milieu des années 60 pour la confection de cordage, textile ….

Animations durant tout le week-end et feu d’artifice le dimanche soir Feu d’artifice musical offert par la commune de Mauges-sur-Loire.

Le feu d’artifice musical sera tiré ce dimanche à 22h30, face au festival, comme l’année dernière. Suite à une décision préfectorale, la circulation sera interdite à tout véhicule sur le pont de 21h30 à 22h50 ! Des déviations seront mises en place par le service technique de la ville. .

Quai du Saumon MONTJEAN-SUR-LOIRE Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 80 46

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English :

The Festival de Fibres en Musique in Montjean-sur-Loire is a true meeting of cultures and generations!

L’événement Feux d’artifice au Festival De fibres en musique Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-11 par Pôle Tourisme ôsezMauges