FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET Montpellier
lundi 13 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET
195 Rue Vendémiaire Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet dans la Métropole de Montpellier !
Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet 2026 dans la Métropole de Montpellier !
Attention, en raison des risques d’incendies, chaque commune se réserve le droit d’annuler le feu d’artifice nous vous prions de vous rapprocher des différents organisateurs afin de trouver l’information à jour de dernière minute.
Au programme notamment
► Montpellier
13 juillet 2026
– Esplanade Charle de Gaulle, Allée de Lattre de Tassigny
19h 20h prise d’armes
20h15 au Kiosque Bosc, distribution de lampions et de bonnets phrygiens aux enfants
21h départ en cortège de la Retraite aux Flambeaux avec la musique des Loustics du Pic de Clapiers, direction la Place Royale du Peyrou
– Place Royale du Peyrou
A partir de 20h musique d’ambiance et food trucks pour restauration.
21h 45 arrivée de la Retraite aux Flambeaux et prise de parole de Monsieur le Maire, Michaël Delafosse
22h spectacle son et lumière sur le thème Bleu, Blanc, Rouge sur le château d’eau. Mapping réalisé par ARTFX
22h 15 -1h food trucks et animation musicale avec Les Mixeuses Solidaires
14 juillet 2026
– Parvis de l’Hôtel de Ville
21h 22h grand concert gratuit en plein air des artistes du Chœur et les musiciens de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie
– Parc Charpak
23h spectacle pyrotechnique son et lumière Montpellier FOREVER , société Luxfactory
23h20 bal des pompiers
►Baillargues
13 juillet 2026 Complexe sportif Roger Bambuck
Feu d’artifice à la tombée de la nuit vers 22h
Jeux de quilles dès 18h
Repas républicain
Barbecues à disposition pour cuire vos grillades
Foodtrucks sur place
►Beaulieu
13 juillet 2026 Stade
Feux d’artifice à 23h
►Castelnau-Le-Lez
13 juillet 2026 Hôtel de Ville
À partir de 19h30 sur la place de l’Europe
Animation musicale et activités pour les enfants
22h15 Grand feu d’artifice de la Fête Nationale tiré depuis le toit de l’Hôtel de Ville
22h30 Soirée animée par un DJ sur la place de l’Europe
Mix and live by Light and Sound
►Castries
informations à venir
►Clapiers
14 juillet 2026 Parc Claude Leenhardt
20 h 30 Repas servi à table
22 h 30 Feu d’artifice
23 h 15 Bal dansant avec Stand up puis DJ de minuit à 1h
►Cournonsec
informations à venir
►Cournonterral
13 Juillet 2026 Vigne du Parc
22h45 Feu d’artifice (Vigne du Parc)
23h00 Bal des pompiers Animation DJ (Esplanade)
14 juillet 2026 Esplanade
20h00 Repas républicain 18 € (Esplanade)
Résa. 06 99 00 34 30 ou Estivales 25/06 & 09/07
21h00 Animations musicales Buvette des pompiers
►Fabrègues
13 juillet 2026 Plan de Fêtes
21h45 Départ de la retraite aux flambeaux de la mairie avec accompagnement musical par la Cie du jazz Montpellier
22h45 Tir du feu d’artifice par la société Mille et une étoiles
23h 1h Marseillaise, abolition des privilèges et début du bal populaire par l’orchestre Krystal Noir
►Grabels
informations à venir
►Jacou
13 juillet 2026 Parvis de la mairie et terrain de tambourin
A partir 21h30 : concert La Natchave au Parc de Bocaud (terrain de tambourin).
22h20 : Feu d’artifice
22h30 : La Natchave
►Juvignac
13 juillet Parc Saint-Hubert
De 19h30 à 21h30 I Apéro en musique
22h15 I Feu d’artifice
22h30-1h I SHOW NIGHT KOLORZ by Cassou Prod Dj mix Lilian Massart
►Lattes
13 juillet 2026 Soirée de fête à Port Ariane
22h30 Grand feu d’artifice tiré au-dessus de la Vasque de Port Ariane. La soirée sera ensuite animée en musique par l’Orchestre PIXEL.
►Lavérune
14 juillet 2026 Complexe sportif
22h30 feux d’artifice
Vin à la française servi au château
22h45: Grand bal avec l’Orchestre MISSION2
►Le Crès
13 juillet Lac Jean-Marie Rouché
Dès 19h Foodtrucks, buvettes associatives, musique et convivialité
22h15 Feu d’artifice
Dès la fin du feu d’artifice Bal populaire de Wepa Wepa
►Montaud
Plus d’informations à venir
►Montferrier-sur-lez
Plus d’informations à venir
►Murviel-lès-Montpellier
Plus d’informations à venir
►Pérols
Plus d’informations à venir
►Pignan
13 juillet 2026 Monument aux morts et parc du château
Dès 20h bal des pompiers
Buvette et restauration sur place
23h feu d’artifice
►Prades-le-lez
13 juillet 2026 Place du Marché
Repas*, spectacle led et bal
*Inscription en mairie jusqu’au 6 juillet. 8€ adulte/4€ enfant
►Saint-Brès
Plus d’informations à venir
►Saint-Drézéry
14 Juillet 2026 Parc du Château
22h15 Défilé des lumineux
22h45 Feux d’artifice Allées de la Liberté
►Saint-Geniès-des-Mourgues
Plus d’informations à venir
►Saint Georges d’Orques
13 juillet 2026 Parking du Stade de l’Occitanie
à partir de 19h Bal populaire avec l’Orchestre Hedonists
21h Retraite au flambeaux
22h30 Grand Feu d’artifice
Puis Orchestre Hedonists jusqu’à 1h
►Saint-Jean-de-Védas
14 juillet 2026 Parc de la Peyrière
à partir de 19h30 pour la soirée du 14 juillet et son feu d’artifice à 22h30
►Saussan
Plus d’informations à venir
►Sussargues
Plus d’informations à venir
►Vendargues
13 juillet 2026 Espace La Cadoule Pierre Dudieuzère
À partir de 19h00 Début des festivités ! spectacle exceptionnel sur le thème captivant de la Création de la terre
Grand Bal Animé par le talentueux orchestre Solaris
Restauration et buvette
►Villeneuve-lès-Maguelone
13 juillet 2026
22h Retraite aux flambeaux, animée par la peña Los Deglingos; Parcours Grand’Rue, rue Maguelone et Stade d’athlétisme) Parvis de la Mairie
22h30 Feu d’artifice, par Pyragric Tiré depuis le skatepark
23h Grand bal animé par l’orchestre Franck Oriat
14 juillet 2026
19h Apéritif dansant par le Comité des Fêtes, dégustation de coquillages (8€ les 6 huitres +1 verre de blanc) Grand Jardin
19h30 Bandido parcours avenue de la Gare, avenue de Mireval et rue Neuve
21h Enciero Place des Héros
22h Bal Extravaganza by Cassou Grand Jardin
Toutes les informations détaillées des programmes sur les sites web des communes .
195 Rue Vendémiaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET
Don’t miss the various fireworks and events on July 13th and 14th in the Montpellier Metropolis!
L’événement FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier 8 juillet 2026
- ATELIER PAPIER MARBRÉ Montpellier 8 juillet 2026
- CHARLES LLOYD FEAT. GERALD CLAYTON HARISH RAGHAVAN & KWEKU SUMBRY Montpellier 8 juillet 2026
- LE CENTRE HISTORIQUE À VOTRE RYTHME ACCESSIBLE PMR Montpellier 9 juillet 2026
- TOHU-BOHU 2026 X FIP Montpellier 9 juillet 2026