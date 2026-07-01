FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET

195 Rue Vendémiaire Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet dans la Métropole de Montpellier !

Ne manquez pas les différents feux d’artifice et manifestations des 13 et 14 juillet 2026 dans la Métropole de Montpellier !

Attention, en raison des risques d’incendies, chaque commune se réserve le droit d’annuler le feu d’artifice nous vous prions de vous rapprocher des différents organisateurs afin de trouver l’information à jour de dernière minute.

Au programme notamment

► Montpellier

13 juillet 2026

– Esplanade Charle de Gaulle, Allée de Lattre de Tassigny

19h 20h prise d’armes

20h15 au Kiosque Bosc, distribution de lampions et de bonnets phrygiens aux enfants

21h départ en cortège de la Retraite aux Flambeaux avec la musique des Loustics du Pic de Clapiers, direction la Place Royale du Peyrou

– Place Royale du Peyrou

A partir de 20h musique d’ambiance et food trucks pour restauration.

21h 45 arrivée de la Retraite aux Flambeaux et prise de parole de Monsieur le Maire, Michaël Delafosse

22h spectacle son et lumière sur le thème Bleu, Blanc, Rouge sur le château d’eau. Mapping réalisé par ARTFX

22h 15 -1h food trucks et animation musicale avec Les Mixeuses Solidaires

14 juillet 2026

– Parvis de l’Hôtel de Ville

21h 22h grand concert gratuit en plein air des artistes du Chœur et les musiciens de l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

– Parc Charpak

23h spectacle pyrotechnique son et lumière Montpellier FOREVER , société Luxfactory

23h20 bal des pompiers

►Baillargues

13 juillet 2026 Complexe sportif Roger Bambuck

Feu d’artifice à la tombée de la nuit vers 22h

Jeux de quilles dès 18h

Repas républicain

Barbecues à disposition pour cuire vos grillades

Foodtrucks sur place

►Beaulieu

13 juillet 2026 Stade

Feux d’artifice à 23h

►Castelnau-Le-Lez

13 juillet 2026 Hôtel de Ville

À partir de 19h30 sur la place de l’Europe

Animation musicale et activités pour les enfants

22h15 Grand feu d’artifice de la Fête Nationale tiré depuis le toit de l’Hôtel de Ville

22h30 Soirée animée par un DJ sur la place de l’Europe

Mix and live by Light and Sound

►Castries

informations à venir

►Clapiers

14 juillet 2026 Parc Claude Leenhardt

20 h 30 Repas servi à table

22 h 30 Feu d’artifice

23 h 15 Bal dansant avec Stand up puis DJ de minuit à 1h

►Cournonsec

informations à venir

►Cournonterral

13 Juillet 2026 Vigne du Parc

22h45 Feu d’artifice (Vigne du Parc)

23h00 Bal des pompiers Animation DJ (Esplanade)

14 juillet 2026 Esplanade

20h00 Repas républicain 18 € (Esplanade)

Résa. 06 99 00 34 30 ou Estivales 25/06 & 09/07

21h00 Animations musicales Buvette des pompiers

►Fabrègues

13 juillet 2026 Plan de Fêtes

21h45 Départ de la retraite aux flambeaux de la mairie avec accompagnement musical par la Cie du jazz Montpellier

22h45 Tir du feu d’artifice par la société Mille et une étoiles

23h 1h Marseillaise, abolition des privilèges et début du bal populaire par l’orchestre Krystal Noir

►Grabels

informations à venir

►Jacou

13 juillet 2026 Parvis de la mairie et terrain de tambourin

A partir 21h30 : concert La Natchave au Parc de Bocaud (terrain de tambourin).

22h20 : Feu d’artifice

22h30 : La Natchave

►Juvignac

13 juillet Parc Saint-Hubert

De 19h30 à 21h30 I Apéro en musique

22h15 I Feu d’artifice

22h30-1h I SHOW NIGHT KOLORZ by Cassou Prod Dj mix Lilian Massart

►Lattes

13 juillet 2026 Soirée de fête à Port Ariane

22h30 Grand feu d’artifice tiré au-dessus de la Vasque de Port Ariane. La soirée sera ensuite animée en musique par l’Orchestre PIXEL.

►Lavérune

14 juillet 2026 Complexe sportif

22h30 feux d’artifice

Vin à la française servi au château

22h45: Grand bal avec l’Orchestre MISSION2

►Le Crès

13 juillet Lac Jean-Marie Rouché

Dès 19h Foodtrucks, buvettes associatives, musique et convivialité

22h15 Feu d’artifice

Dès la fin du feu d’artifice Bal populaire de Wepa Wepa

►Montaud

Plus d’informations à venir

►Montferrier-sur-lez

Plus d’informations à venir

►Murviel-lès-Montpellier

Plus d’informations à venir

►Pérols

Plus d’informations à venir

►Pignan

13 juillet 2026 Monument aux morts et parc du château

Dès 20h bal des pompiers

Buvette et restauration sur place

23h feu d’artifice

►Prades-le-lez

13 juillet 2026 Place du Marché

Repas*, spectacle led et bal

*Inscription en mairie jusqu’au 6 juillet. 8€ adulte/4€ enfant

►Saint-Brès

Plus d’informations à venir

►Saint-Drézéry

14 Juillet 2026 Parc du Château

22h15 Défilé des lumineux

22h45 Feux d’artifice Allées de la Liberté

►Saint-Geniès-des-Mourgues

Plus d’informations à venir

►Saint Georges d’Orques

13 juillet 2026 Parking du Stade de l’Occitanie

à partir de 19h Bal populaire avec l’Orchestre Hedonists

21h Retraite au flambeaux

22h30 Grand Feu d’artifice

Puis Orchestre Hedonists jusqu’à 1h

►Saint-Jean-de-Védas

14 juillet 2026 Parc de la Peyrière

à partir de 19h30 pour la soirée du 14 juillet et son feu d’artifice à 22h30

►Saussan

Plus d’informations à venir

►Sussargues

Plus d’informations à venir

►Vendargues

13 juillet 2026 Espace La Cadoule Pierre Dudieuzère

À partir de 19h00 Début des festivités ! spectacle exceptionnel sur le thème captivant de la Création de la terre

Grand Bal Animé par le talentueux orchestre Solaris

Restauration et buvette

►Villeneuve-lès-Maguelone

13 juillet 2026

22h Retraite aux flambeaux, animée par la peña Los Deglingos; Parcours Grand’Rue, rue Maguelone et Stade d’athlétisme) Parvis de la Mairie

22h30 Feu d’artifice, par Pyragric Tiré depuis le skatepark

23h Grand bal animé par l’orchestre Franck Oriat

14 juillet 2026

19h Apéritif dansant par le Comité des Fêtes, dégustation de coquillages (8€ les 6 huitres +1 verre de blanc) Grand Jardin

19h30 Bandido parcours avenue de la Gare, avenue de Mireval et rue Neuve

21h Enciero Place des Héros

22h Bal Extravaganza by Cassou Grand Jardin

Toutes les informations détaillées des programmes sur les sites web des communes .

195 Rue Vendémiaire Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET

Don’t miss the various fireworks and events on July 13th and 14th in the Montpellier Metropolis!

L’événement FEUX D’ARTIFICE DES 13 ET 14 JUILLET Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER