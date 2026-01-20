Feux de la Saint-Jean Parking du Petit Champs de Mars Épinal

Feux de la Saint-Jean

Parking du Petit Champs de Mars Av. Gambetta, 88000 Épinal Épinal Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 23:55:00

Date(s) :

2026-06-20

Organisés par la Société des fêtes d’Epinal, les feux de la St jean intégreront cette année les clubs sportifs ainsi que les groupes de danse spinaliens. Au programme, en plus de l’allumage de la traditionnelle Chavande démonstrations sportives, spectacles de danses, concert DJ,

La mise à feu de la chavande a généralement à la tombée de la nuit. Animation musicale, restauration et buvette sur place.Tout public

Parking du Petit Champs de Mars Av. Gambetta, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Organized by the Société des fêtes d?Epinal, this year?s Fires de la St jean will include sports clubs and dance groups from Epinal. In addition to the lighting of the traditional Chavande, the program includes sports demonstrations, dance performances and a DJ concert,

The Chavande is usually lit at dusk. Musical entertainment, food and refreshments on site.

