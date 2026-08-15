FIBR 4TET LE TAQUIN Toulouse
mercredi 30 septembre 2026 · LE TAQUIN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
FIBR 4TET
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR
8.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 21:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Remodelé en 2025, Fibr 4tet s’oriente désormais vers une version plus acoustique, proche des influences de la nouvelle scène jazz new yorkaise, avec toutefois quelques échos du 4tet légendaire de Coltrane ou du second quintet de Miles Davis.
Des compositions originales ou l’interaction et l’expression brute font loi.
LINE UP
– Martin AKKOUCHE Guitare
– Reno SILVA COUTO Saxophones
– Denis LEOGE Contrebasse
– Élie AKKOUCHE Batterie 8.8 .
LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Revamped in 2025, Fibr 4tet is now moving toward a more acoustic sound, drawing on influences from the new New York jazz scene, while still incorporating echoes of Coltrane’s legendary quartet and Miles Davis’s second quintet.
L’événement FIBR 4TET Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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