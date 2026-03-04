Fictions du climat | Journée d’étude, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
Programme de la journée -> gratuit sur réservation Projection -> tarifs habituels cinéma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T10:00:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-12T10:00:00+01:00 – 2026-03-12T18:30:00+01:00
En favorisant la transdisciplinarité, la circulation des idées et le croisement entre approches artistiques et théoriques, cette journée d’étude a pour objectif de réfléchir à la fabrique des récits et d’élargir la compréhension des enjeux climatiques.
Gratuit sur réservation
10h – 10h10
Introduction par Pascale Pronnier (responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national) et Géraldine Sfez (maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lille, membre du CEAC – Centre d’Étude des Arts contemporains)
10h10 – 10h20
Pièce sonore — Olivier Remaud (philosophe et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales)
10h20 – 11h
Conférence — Olivier Remaud | Turbulences et extinction : le vivant à l’épreuve
11h – 11h45
Dialogue — Hicham Berrada (artiste) / Riccardo Venturi (historien et critique d’art contemporain)
11h45 – 12h30
Échanges avec les 3 intervenants de la matinée
Déjeuner : 12h30 – 14h
14h – 14h45
Conversation — Charles Rouleau (coordinateur du Casino Display, Casino Luxembourg) et ludovic hadjeras (artiste)
14h45 – 15h15
Conférence — Alejandro León-Cannock (commissaire d’expositions, enseignant chercheur et artiste visuel, lauréat de la Bourse 2025 de l’Institut pour la photographie) | La plus subtile des extractions : ce que le paysage fait au monde
15h15 – 16h
Dialogue — Teresa Castro (maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Sorbonne Nouvelle) | Hideyuki Ishibashi (artiste) | Les matières vivantes de la photo-cinématographie
16h – 16h45
Discussion avec les 5 intervenant·es de l’après-midi et conclusion
Pause : 16h45 – 17h
17h – 18h30
Projection du film de Momoko Seto, Planètes, 2025, 1h16 (sortie nationale le 11 mars 2026) Film de clôture de la 64e Semaine de la Critique Cannes 2025 / Prix Paul Grimault au Festival international du film d’animation d’Annecy 2025 (tarifs habituels cinéma)
Cette journée d’étude est organisée par Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et le Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC) de l’Université de Lille, avec la participation de FORESEE et l’Institut pour la photographie, elle est financée par l’Institut français et la Métropole Européenne de Lille (MEL).
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr
