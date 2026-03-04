Fictions du climat | Journée d’étude, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Fictions du climat | Journée d’étude Jeudi 12 mars, 10h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Programme de la journée -> gratuit sur réservation Projection -> tarifs habituels cinéma

En favorisant la transdisciplinarité, la circulation des idées et le croisement entre approches artistiques et théoriques, cette journée d’étude a pour objectif de réfléchir à la fabrique des récits et d’élargir la compréhension des enjeux climatiques.

10h – 10h10

Introduction par Pascale Pronnier (responsable des programmations artistiques, Le Fresnoy – Studio national) et Géraldine Sfez (maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’Université de Lille, membre du CEAC – Centre d’Étude des Arts contemporains)

10h10 – 10h20

Pièce sonore — Olivier Remaud (philosophe et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales)

10h20 – 11h

Conférence — Olivier Remaud | Turbulences et extinction : le vivant à l’épreuve

11h – 11h45

Dialogue — Hicham Berrada (artiste) / Riccardo Venturi (historien et critique d’art contemporain)

11h45 – 12h30

Échanges avec les 3 intervenants de la matinée

Déjeuner : 12h30 – 14h

14h – 14h45

Conversation — Charles Rouleau (coordinateur du Casino Display, Casino Luxembourg) et ludovic hadjeras (artiste)

14h45 – 15h15

Conférence — Alejandro León-Cannock (commissaire d’expositions, enseignant chercheur et artiste visuel, lauréat de la Bourse 2025 de l’Institut pour la photographie) | La plus subtile des extractions : ce que le paysage fait au monde

15h15 – 16h

Dialogue — Teresa Castro (maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’université Sorbonne Nouvelle) | Hideyuki Ishibashi (artiste) | Les matières vivantes de la photo-cinématographie

16h – 16h45

Discussion avec les 5 intervenant·es de l’après-midi et conclusion

Pause : 16h45 – 17h

17h – 18h30

Projection du film de Momoko Seto, Planètes, 2025, 1h16 (sortie nationale le 11 mars 2026) Film de clôture de la 64e Semaine de la Critique Cannes 2025 / Prix Paul Grimault au Festival international du film d’animation d’Annecy 2025 (tarifs habituels cinéma)

Cette journée d’étude est organisée par Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et le Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC) de l’Université de Lille, avec la participation de FORESEE et l’Institut pour la photographie, elle est financée par l’Institut français et la Métropole Européenne de Lille (MEL).

