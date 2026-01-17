FIDMarseille Séances jeune public Bibliothèque de l’Alcazar Marseille 1er Arrondissement
FIDMarseille Séances jeune public Bibliothèque de l’Alcazar Marseille 1er Arrondissement mercredi 8 juillet 2026.
Marseille 1er Arrondissement
FIDMarseille Séances jeune public
Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 14h.
Samedi 11 juillet 2026 à partir de 14h. Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11
Une sélection de courts métrages d’animation spécialement conçue pour les jeunes cinéphiles dès 7 ans !Enfants
Pour les plus jeunes cinéphiles, le FIDMarseille propose un bouquet de films d’animation à découvrir en famille, à partir de 7 ans.
Un programme spécial composé de courts métrages d’animation signés par les étudiant·es de MoPA, l’école internationale du film d’animation d’Arles.
Un atelier d’initiation au stop motion est proposé pour les enfants à l’issue de la séance du mercredi 8 juillet, à 15h00, sur inscription publics@fidmarseille.org
Le FIDMarseille est un festival international de cinéma organisé chaque année, au début de l’été, au cœur de Marseille. De nombreuses premières mondiales et internationales composent sa programmation, parmi une centaine de films, fictions et documentaires, films d’artistes, courts et longs métrages. .
Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur publics@fidmarseille.org
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English :
A selection of animated short films specially curated for young film lovers ages 7 and up!
L’événement FIDMarseille Séances jeune public Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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