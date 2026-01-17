J’apprends à nager Piscine St-Charles Alice Milliat Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

J’apprends à nager

Du 03/07 au 31/07/2026 du lundi au vendredi de 14h à 18h. Piscine St-Charles Alice Milliat 90 rue Louis Grobet Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Découvrez notre stage gratuit de natation, un programme inclusif de deux semaines conçu pour initier tous les enfants, quel que soit leur niveau, aux plaisirs et aux fondamentaux du milieu aquatique.Enfants

Ce stage gratuit d’apprentissage et de découverte de la natation et du milieu aquatique comprend 8 à 10 séances de 45 minutes, réparties sur deux semaines, du lundi au vendredi.



Les enfants bénéficieront de séances adaptées à leur niveau initial, du débutant aquaphobe au débutant confirmé, en passant par le débutant passif ou le débutant curieux.



Ils seront encadrés par des éducateurs diplômés, véritables responsables pédagogiques de chaque groupe.



Notre projet permettra à tous ces enfants d’acquérir les fondamentaux des habiletés aquatiques, de découvrir les bases de la natation, de prendre goût à la pratique et, pour certains, de s’orienter vers les clubs sportifs.



La mixité de genre, d’âge et sociale sera assurée dans les groupes, car ce dispositif doit conserver son caractère inclusif.



Une proposition de Team Marseille Natation .

Sur inscription marseillenage@gmail.com .

Piscine St-Charles Alice Milliat 90 rue Louis Grobet Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 25 84 35 marseillenage@gmail.com

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English :

Check out our free swimming camp, a two-week inclusive program designed to introduce all children—regardless of their skill level—to the joys and basics of swimming.

L’événement J’apprends à nager Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille