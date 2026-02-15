Fiesta Campera Lou Fourmigo Route de Gimeaux Arles

Fiesta Campera Lou Fourmigo

Dimanche 8 mars 2026. Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rendez-vousà la Monumental de Gimeaux pour la traditionnelle Fiesta Campera du club taurin Lou Fourmigo !

11h capea de l’école taurine

13h repas

15h30 3 toros de la ganaderia Sol seront combattus et mis à mort par Oliva Soto, Javier Herrero et Jorge Oliva .

Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 05 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you at the Monumental de Gimeaux for the Lou Fourmigo bullfighting club’s traditional Fiesta Campera!

L’événement Fiesta Campera Lou Fourmigo Arles a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme d’Arles