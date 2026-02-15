Fiesta Campera Lou Fourmigo Route de Gimeaux Arles
Dimanche 8 mars 2026. Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Rendez-vousà la Monumental de Gimeaux pour la traditionnelle Fiesta Campera du club taurin Lou Fourmigo !
11h capea de l’école taurine
13h repas
15h30 3 toros de la ganaderia Sol seront combattus et mis à mort par Oliva Soto, Javier Herrero et Jorge Oliva .
Route de Gimeaux Monumental de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 05 80
See you at the Monumental de Gimeaux for the Lou Fourmigo bullfighting club’s traditional Fiesta Campera!
