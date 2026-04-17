Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

Arles

Soirée au Krystal

Vendredi 17 avril 2026 de 20h à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 00:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Rendez-vous vendredi 17 avril pour partager un super moment !

Ne manquez pas votre soirée avec DJ Emma Paravisini pour une ambiance festive et survoltée !!!



– Restauration sur place

– DJ Set



Entre amis, en famille ou entre collègues dans une ambiance musicale et conviviale… .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11

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English :

See you on Friday, April 17 for a great time!

L’événement Soirée au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles