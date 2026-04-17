Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles
Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles vendredi 17 avril 2026.
Arles
Soirée au Krystal
Vendredi 17 avril 2026 de 20h à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 00:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Rendez-vous vendredi 17 avril pour partager un super moment !
Ne manquez pas votre soirée avec DJ Emma Paravisini pour une ambiance festive et survoltée !!!
– Restauration sur place
– DJ Set
Entre amis, en famille ou entre collègues dans une ambiance musicale et conviviale… .
696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11
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English :
See you on Friday, April 17 for a great time!
L’événement Soirée au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles
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