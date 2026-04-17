Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles

Soirée au Krystal 696 Chemin du Krystal Arles vendredi 17 avril 2026.

Lieu : 696 Chemin du Krystal

Adresse : 13280 Moulès

Ville : 13200 Arles

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arles

Soirée au Krystal

Vendredi 17 avril 2026 de 20h à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 00:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Rendez-vous vendredi 17 avril pour partager un super moment !
Ne manquez pas votre soirée avec DJ Emma Paravisini pour une ambiance festive et survoltée !!!

– Restauration sur place
– DJ Set

Entre amis, en famille ou entre collègues dans une ambiance musicale et conviviale…   .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

See you on Friday, April 17 for a great time!

L’événement Soirée au Krystal Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)