Lignes transformées La Grande vitrine Arles

Arles

Lignes transformées

Du 17/04 au 26/04/2026 tous les jours de 11h à 19h.

Vernissage le 17 avril 2026 de 17h à 20h. La Grande vitrine 12 rue Jouvène Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 11:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Dans le cadre de l’année de la culture taïwanaise en Europe,

Quatre artistes taïwanais proposent une évocation implicite… du trait; un lien du trait et de la forme dans lequel tout prends sens. Le dessin s’exprime par le geste juste, là où la beauté est un lien entre les cultures.



Artistes participant à l’exposition



HUO JUNG HSIN-YUN TSAI CHENG PEI-LIN WANG WEN-LIN .

La Grande vitrine 12 rue Jouvène Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 74 46 50 contact@lagrandevitrine.art

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English :

As part of the Year of Taiwanese Culture in Europe,

L’événement Lignes transformées Arles a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme d’Arles