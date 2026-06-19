Troyes

Fiesta Flamenca

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

L’association 1 2 Troyes Flamenco vous propose le spectacle de fin d’année des élèves de danse Flamenco de Katia Benito.



Cette danse traditionnelle d’Andalousie saura vous emporter pour une soirée exceptionnelle.



Avec Dorian Gordillo, guitare

Javi Amosta, Chant .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Fiesta Flamenca Troyes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne