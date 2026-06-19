Fiesta Flamenca Troyes
Fiesta Flamenca Troyes vendredi 19 juin 2026.
Troyes
Fiesta Flamenca
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association 1 2 Troyes Flamenco vous propose le spectacle de fin d’année des élèves de danse Flamenco de Katia Benito.
Cette danse traditionnelle d’Andalousie saura vous emporter pour une soirée exceptionnelle.
Avec Dorian Gordillo, guitare
Javi Amosta, Chant .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fiesta Flamenca Troyes a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Mec cool Troyes 20 juin 2026
- Visite nature Symphonie sauvage Troyes 21 juin 2026
- La Guinguette du Temple, Temple Protestant, Troyes 21 juin 2026
- Concert LAUROFADA + CAPSIS + LES INITIÉS Spéciale Fête de la Musique Troyes 21 juin 2026
- Ana Godefroy Troyes 25 juin 2026