Troyes

Mec cool

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Qu’est-ce qu’un mec cool ?

Un mec cool c’est le top.



Comme au plafond de la chapelle Sixteen c’est un dieu qu’on voudrait toucher du doigt mais qu’on ne touchera jamais.



C’est ce mec qu’on regarde marcher au loin, qu’on rêve d’être mais qu’on ne sera jamais.



Guillaume Sentou a bien essayé d’être un mec cool fort, attirant, qui réussi, qui inspire le respect, qui fume, qui influence… mais force est de constater qu’il n’est rien de plus qu’un people pleaser contraint de promener le bouledogue français de sa copine.



Mais plutôt que de tendre vers cet idéal superficiel, mieux vaut peut-être accepter les baskets dans lesquelles nous faisons notre bonhomme de chemin.

Devenir aussi bienveillant avec soi qu’on le serait avec ses enfants ou ses amis.

Laisser la sévérité de côté et enfin se sentir bien… à sa place.



En 2017, Guillaume Sentou obtient le Molière de la révélation masculine pour la pièce Edmond d’Alexis Michalik. 17 .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Mec cool Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne