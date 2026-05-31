Fiesta Latina – Tlaxnai, Jardin du Forum, Charleville-Mézières

Fiesta Latina – Tlaxnai Samedi 27 juin, 16h00 Jardin du Forum Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Jardin du Forum 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Cabaret en jardin