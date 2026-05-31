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Fiesta Latina – Tlaxnai, Jardin du Forum, Charleville-Mézières

Fiesta Latina – Tlaxnai, Jardin du Forum, Charleville-Mézières

Fiesta Latina – Tlaxnai, Jardin du Forum, Charleville-Mézières samedi 27 juin 2026.

Lieu : Jardin du Forum

Adresse : 08000 Charleville-Mézières

Ville : 08000 Charleville-Mézières

Département : Ardennes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Fiesta Latina – Tlaxnai Samedi 27 juin, 16h00 Jardin du Forum Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Jardin du Forum 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Cabaret en jardin

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