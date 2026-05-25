FIESTA Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Quatre amis se retrouvent chaque année pour redonner vie et fêter leur ami d’enfance si mystérieux. Ce sera pour eux l’occasion de revivre une année bien particulière :

Nono, 10 ans, rêve depuis toujours de faire une gigantesque Fiesta avec sa bande d’amis. Parce qu’à 10 ans on est plus tout à fait petit ni tout à fait grand. Il a d’ailleurs préparé un discours qu’il fera sur le monde tel qu’il le voit, tel qu’il le rêve! C’est sans compter l’arrivée de la tempête Marie-Thérèse qui s’abat sur le pays.

La population sur ordre des autorités doit se confiner. Nono se retrouve seul dans son immeuble et sa bande de copains dans l’immeuble d’en face. La fête aura-t-elle lieue ? Comment continuer à échanger ? Ce confinement sera pour chacun l’occasion de questionner et d’apprivoiser les angoisses et dangers du monde extérieur, et de ressentir à quel point l’amour et l’amitié sont indispensables.

Le spectacle Fiesta est né de la proposition d’Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et de Lisa Pajon de m’offrir la possibilité de mettre en scène un spectacle jeune public au Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare. Familière des écritures contemporaines, je souhaitais faire entendre le texte de Gwendoline Soublin né à la suite du confinement lié au Covid. Son écriture dynamique, à la fois narrative et dialoguée offre plusieurs niveaux de lecture et donne à voir les différentes transformations des enfants à l’âge de 10 ans : leur grande part d’imaginaire, leur besoin de dédramatiser le réel et sa prise de conscience progressive. À travers un dispositif ludique qui évoluera au cours du spectacle nous donnerons à voir le courage , l’amitié de ses enfants et la joie des adultes à re-convoquer leur enfance .

Nono, 10 ans, rêve depuis toujours de faire une gigantesque Fiesta avec sa bande d’amis. Parce qu’à 10 ans on est plus tout à fait petit ni tout à fait grand. Il a d’ailleurs préparé un discours qu’il fera sur le monde tel qu’il le voit, tel qu’il le rêve! C’est sans compter l’arrivée de la tempête Marie-Thérèse qui s’abat sur le pays.

Le samedi 04 juillet 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 28 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 27 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 20 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 14 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le dimanche 07 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 06 juin 2026

de 11h00 à 12h00

Le samedi 30 mai 2026

de 11h00 à 12h00

payant

Tarif Enfant : 10,50€

Tarif Adulte : 15,50€

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:00:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:00:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T12:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T12:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T12:00:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T12:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T12:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/fiesta-2/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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