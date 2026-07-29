FIFIGROT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE Toulouse
lundi 14 septembre 2026 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
FIFIGROT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE
DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-14
Connu pour ses propositions originales, subversives et joyeuses, le festival célèbre le cinéma le plus libre et fantasque d’hier et d’aujourd’hui.
Fifigrot vous propose des dizaines films en avant-première, rares ou inédits, pépites d’esprit grolandais, décalées et barrées à souhait, satires sociales ou à l’humour déjanté. Pour cette 15e édition, le festival vous fait retombe en adolescence.
La compétition internationale de longs et de courts-métrages vous promet son lot d’avant-premières et de films rares, tout comme les sections Grol’Art, Grozical, les Midnight Movie, les Joyaux Grolandais et quelques nouvelles comme Les frontières, c’est de la merde ou La Foule.
Reconnu pour la qualité de sa programmation cinématographique, Fifigrot se démarque des autres festivals de cinéma par le foisonnement de ses autres propositions artistiques concerts, animations au village Port Viguerie, expositions et invités de marque en font définitivement un grand cru de l’Histoire Grolandaise ! Alors, viendez nombreux !
Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. 8 .
DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication@fifigrot.com
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English :
Known for its original, subversive and joyful proposals, the festival celebrates the freest and most whimsical cinema of yesterday and today.
L’événement FIFIGROT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM GROLANDAIS DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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