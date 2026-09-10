Fifigrot, Multi-lieux, Toulouse

Informations pratiques

Fifigrot 14 – 20 septembre Multi-lieux Haute-Garonne

Pass cinéma 5 places à 30€ ou 10 places à 50€. À l’unité aux tarifs habituels des salles (sauf Pathé Wilson, 8,50€ / 7€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Le festival

Depuis 15 ans, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse secoue le paysage culturel Toulousain par ses propositions atypiques, excentriques et joyeuses : dans le cinéma évidemment, mais aussi les spectacles, concerts, expositions, jeux, conférences et rencontres organisés tout au long de la semaine.

Cette année, Fifigrot s’axera autour de trois thématiques :

« Ado, l’âge ingrat ? », exploration de l’adolescence

« La revanche des gueux », où le festival mettra en lumière les oubliés, cabossés et autres « indésirables »

« Questionner les chemins scientifiques tous tracés », en partenariat avec le Quai des Savoirs

Films en compétition, sections thématiques comme Gro Zical, Gro l’Art ou Made in Ici, hommages à des réalisateurs singuliers, soirées spéciales ou encore soirées ciné bistrots seront l’occasion de présenter toute l’étendue de la richesse cinématographique grolandaise dénichée durant l’année.

Nouveauté cette année : une exposition autour de l’œuvre du dessinateur Siné sera à retrouver dans différents lieux du festival, dont des affiches de cinéma à la Cinémathèque.

Programmation

Les temps forts :

Ouverture du Gro’Village et Cérémonie des Doigts d’Or , lundi 14 septembre à partir de 18h au Port Viguerie

, lundi 14 septembre à partir de 18h au Port Viguerie Cérémonie d’ouverture du festival , lundi 14 septembre à 18h30 à l’American Cosmograph

, lundi 14 septembre à 18h30 à l’American Cosmograph Cérémonie de remise des amphores et clôture du festival, dimanche 20 septembre à partir de 15h au cinéma ABC

Programmation complète et détaillée sur le site web du festival

Les lieux du festival

Le Gro’Village :

Au Port Viguerie

Ouverture de 18h à 23h lundi, de 16h à 23h de mardi à vendredi, de 14h à minuit samedi, et de 14h à 22h dimanche

Entrée sur participation libre

Au programme : concerts, rencontres littéraires, théâtre, et projections de cinéma en plein air

Buvette et restauration sur place

Les salles de cinémas :

ABC

American Cosmograph

Cinémathèque de Toulouse

Le Cratère

Le Lumière (à L’Union)

Pathé Wilson

Utopia Borderouge

Les autres lieux (culturels, associatifs, bars et espace public) :

L’Astronef

Betty Pop’s

Bistrot Ducoin

Breughel l’Ancien

Café de Toulouse

Cave Poésie

Jardin Michelet

Le Local

Médiathèque José Cabanis

Ostal d’Occitania

Le Ravelin

Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://fifigrot.com/ »}]

15e édition du Festival International du Film Grolandais de Toulouse

Eerji