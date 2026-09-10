Fifigrot, Multi-lieux, Toulouse
lundi 14 septembre 2026 · Multi-lieux · Toulouse
Informations pratiques
Fifigrot 14 – 20 septembre Multi-lieux Haute-Garonne
Pass cinéma 5 places à 30€ ou 10 places à 50€. À l’unité aux tarifs habituels des salles (sauf Pathé Wilson, 8,50€ / 7€)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-14T18:00:00+02:00 – 2026-09-14T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Le festival
Depuis 15 ans, le Festival International du Film Grolandais de Toulouse secoue le paysage culturel Toulousain par ses propositions atypiques, excentriques et joyeuses : dans le cinéma évidemment, mais aussi les spectacles, concerts, expositions, jeux, conférences et rencontres organisés tout au long de la semaine.
Cette année, Fifigrot s’axera autour de trois thématiques :
- « Ado, l’âge ingrat ? », exploration de l’adolescence
- « La revanche des gueux », où le festival mettra en lumière les oubliés, cabossés et autres « indésirables »
- « Questionner les chemins scientifiques tous tracés », en partenariat avec le Quai des Savoirs
Films en compétition, sections thématiques comme Gro Zical, Gro l’Art ou Made in Ici, hommages à des réalisateurs singuliers, soirées spéciales ou encore soirées ciné bistrots seront l’occasion de présenter toute l’étendue de la richesse cinématographique grolandaise dénichée durant l’année.
Nouveauté cette année : une exposition autour de l’œuvre du dessinateur Siné sera à retrouver dans différents lieux du festival, dont des affiches de cinéma à la Cinémathèque.
Programmation
Les temps forts :
- Ouverture du Gro’Village et Cérémonie des Doigts d’Or, lundi 14 septembre à partir de 18h au Port Viguerie
- Cérémonie d’ouverture du festival, lundi 14 septembre à 18h30 à l’American Cosmograph
- Cérémonie de remise des amphores et clôture du festival, dimanche 20 septembre à partir de 15h au cinéma ABC
Programmation complète et détaillée sur le site web du festival
Les lieux du festival
Le Gro’Village :
- Au Port Viguerie
- Ouverture de 18h à 23h lundi, de 16h à 23h de mardi à vendredi, de 14h à minuit samedi, et de 14h à 22h dimanche
- Entrée sur participation libre
- Au programme : concerts, rencontres littéraires, théâtre, et projections de cinéma en plein air
- Buvette et restauration sur place
Les salles de cinémas :
- ABC
- American Cosmograph
- Cinémathèque de Toulouse
- Le Cratère
- Le Lumière (à L’Union)
- Pathé Wilson
- Utopia Borderouge
Les autres lieux (culturels, associatifs, bars et espace public) :
- L’Astronef
- Betty Pop’s
- Bistrot Ducoin
- Breughel l’Ancien
- Café de Toulouse
- Cave Poésie
- Jardin Michelet
- Le Local
- Médiathèque José Cabanis
- Ostal d’Occitania
- Le Ravelin
Multi-lieux TOULOUSE Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://fifigrot.com/ »}]
15e édition du Festival International du Film Grolandais de Toulouse
Eerji
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